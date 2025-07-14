Цены на морковь взлетели на 62,6%: скрытые причины и шансы на стабилизацию

Резкий скачок цен на овощи. Как сообщают "Известия", морковь с начала года подорожала на 62,6%, свёкла — на 62,4%. Это самые высокие цифры среди всех овощей.
В Удмуртии морковь прибавила почти 15% всего за короткий срок. А в Кемеровской области и Башкирии местами наблюдается дефицит. Да, обычную морковку теперь не всегда просто найти.
Причины? Их несколько. В Минсельхозе говорят, что дело в увеличении поставок из-за рубежа. А сами аграрии уверяют — торговые сети больше ориентируются на импорт, игнорируя местных производителей. В итоге последние снижают объёмы.
Но есть и хорошие новости. Новый урожай уже идёт, и в министерстве уверены — это поможет стабилизировать цены.
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