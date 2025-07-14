Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил группировку войск "Центр". Об этом сообщает Минобороны.
Герасимов побывал на передовых пунктах управления на красноармейском направлении. Он заслушал командиров соединений и командующего армией. Обсудили обстановку и выполнение боевых задач.
В ходе инспекции генерал отметил успехи армии в освобождении территории Донецкой Народной Республики. Он подвёл промежуточные итоги и обозначил новые задачи.
Группировка "Центр" продолжает действовать в зоне специальной военной операции.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.