Обстановка резко изменилась: Герасимов прибыл в зону СВО и дал чёткие ориентиры

Глава Генштаба ВС России Герасимов прибыл в зону СВО: что за этим стоит?

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил группировку войск "Центр". Об этом сообщает Минобороны.

Герасимов побывал на передовых пунктах управления на красноармейском направлении. Он заслушал командиров соединений и командующего армией. Обсудили обстановку и выполнение боевых задач.

В ходе инспекции генерал отметил успехи армии в освобождении территории Донецкой Народной Республики. Он подвёл промежуточные итоги и обозначил новые задачи.

Группировка "Центр" продолжает действовать в зоне специальной военной операции.

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