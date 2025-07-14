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Обстановка резко изменилась: Герасимов прибыл в зону СВО и дал чёткие ориентиры

Глава Генштаба ВС России Герасимов прибыл в зону СВО: что за этим стоит?
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Правда ТВ

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил группировку войск "Центр". Об этом сообщает Минобороны.

Герасимов побывал на передовых пунктах управления на красноармейском направлении. Он заслушал командиров соединений и командующего армией. Обсудили обстановку и выполнение боевых задач.

В ходе инспекции генерал отметил успехи армии в освобождении территории Донецкой Народной Республики. Он подвёл промежуточные итоги и обозначил новые задачи.

Группировка "Центр" продолжает действовать в зоне специальной военной операции.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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