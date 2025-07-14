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Не говорите их имён: Цыганова призвала игнорировать писателей, покинувших страну

Цыганова требует забыть писателей-иноагентов: что она сказала?
1:39
Правда ТВ

Певица Вика Цыганова, известная патриотической позицией, резко выступила против упоминаний уехавших писателей, признанных в России иноагентами.

В своём Telegram-канале артистка выразила возмущение тем, что Дмитрий Быков*, Борис Акунин* и Дмитрий Глуховский* попали в топ-10 самых обсуждаемых российских писателей в начале 2025 года.

Цыганова назвала их "предателями", заслуживающими полного забвения на Родине. Она подчеркнула, что эти авторы не находятся в России и никогда не скажут о ней доброго слова.

"Что за мазохистичная жажда ловить каждую каплю яда, исходящую от этих врагов народа России, и обсуждать её?" — задала риторический вопрос певица.

По её мнению, поклонники сами травят себя, уделяя внимание эмигрантам, оскорбляющим страну.

Цыганова убеждена: Быков, Акунин и Глуховский недостойны упоминания в России. Для них, считает она, отсутствие внимания — настоящая смерть.

"Эти люди уверены, что вернутся, а русские упадут перед ними на колени и поставят памятник. Имейте самоуважение!" — заявила Вика.

Она призвала оставить "предателей" "давиться своей желчью" за границей в одиночестве, назвав это заслуженной судьбой.

Певица напомнила, что в случае возвращения в РФ этих писателей "ждёт тюрьма". Пока же, по её словам, единственный действенный метод — полностью перестать их упоминать.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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