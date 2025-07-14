Секретная боль Ирины Муравьёвой: почему актриса годами стыдилась своей самой известной роли

Актриса Ирина Муравьёва призналась, какую роль она стыдилась играть

1:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Народная артистка Ирина Муравьёва сделала неожиданное признание. Звезда "Москвы слезам не верит" откровенно рассказала, какую свою культовую роль она ненавидела.

Речь о комедии "Самая обаятельная и привлекательная" (1985). Муравьёва сыграла инженера Надю Клюеву, чью личную жизнь пытаются устроить "научным методом".

Актриса призналась, что изначально отказывалась от роли. Ей, замужней женщине с двумя детьми, казалось неуместным играть легкомысленную героиню, открыто мечтающую о замужестве. Её смущал сценарий.

"Было уже такое время, когда хотелось новых форм. А тут в конструкторском бюро кто-то хочет выйти замуж, и открыто про это говорит. Мне казалось, это стыдно!" — пояснила Ирина.

Съёмки у режиссёра Геральда Бежанова начались лишь из-за отсутствия других предложений. Но после выхода фильма Муравьёву охватил настоящий стыд. Она не могла смотреть на себя в этой роли и мучилась вопросом: "Зачем я только согласилась?"

"Мне было стыдно. При упоминании картины я заливалась краской!" — откровенничала актриса. Она избегала фильм годами.

Перелом наступил позже. Муравьёва решилась на просмотр в одиночестве. "Я закрылась в комнате, чтобы никто не видел… И получила такое удовольствие! Мне так понравился этот фильм!" — вспоминает она.

Этот опыт стал уроком. "Тогда поняла, что не стоит так серьёзно относиться к жизни", — заключила звезда. Ирония судьбы: роль, которую она ненавидела, стала одной из самых любимых у зрителей.

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