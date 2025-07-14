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Секретная боль Ирины Муравьёвой: почему актриса годами стыдилась своей самой известной роли

Актриса Ирина Муравьёва призналась, какую роль она стыдилась играть
1:49
Правда ТВ

Народная артистка Ирина Муравьёва сделала неожиданное признание. Звезда "Москвы слезам не верит" откровенно рассказала, какую свою культовую роль она ненавидела.

Речь о комедии "Самая обаятельная и привлекательная" (1985). Муравьёва сыграла инженера Надю Клюеву, чью личную жизнь пытаются устроить "научным методом".

Актриса призналась, что изначально отказывалась от роли. Ей, замужней женщине с двумя детьми, казалось неуместным играть легкомысленную героиню, открыто мечтающую о замужестве. Её смущал сценарий.

"Было уже такое время, когда хотелось новых форм. А тут в конструкторском бюро кто-то хочет выйти замуж, и открыто про это говорит. Мне казалось, это стыдно!" — пояснила Ирина.

Съёмки у режиссёра Геральда Бежанова начались лишь из-за отсутствия других предложений. Но после выхода фильма Муравьёву охватил настоящий стыд. Она не могла смотреть на себя в этой роли и мучилась вопросом: "Зачем я только согласилась?"

"Мне было стыдно. При упоминании картины я заливалась краской!" — откровенничала актриса. Она избегала фильм годами.

Перелом наступил позже. Муравьёва решилась на просмотр в одиночестве. "Я закрылась в комнате, чтобы никто не видел… И получила такое удовольствие! Мне так понравился этот фильм!" — вспоминает она.

Этот опыт стал уроком. "Тогда поняла, что не стоит так серьёзно относиться к жизни", — заключила звезда. Ирония судьбы: роль, которую она ненавидела, стала одной из самых любимых у зрителей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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