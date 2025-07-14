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Скандал в Анталье получил неожиданное продолжение: девушка, бросившая новорождённую, вышла на свободу

Спасение на грани: россиянка, оставившая новорождённую в аэропорту, выходит на свободу — что будет дальше с её дочерью?
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Правда ТВ

В Турции освободили Екатерину Бурнашкину — россиянку, бросившую новорождённую дочь в туалете аэропорта Антальи. Об этом сообщает агентство IHA.

Бурнашкина провела в тюрьме 9 месяцев. Изначально суд приговорил её к 15 годам, но апелляция помогла сократить срок. Теперь 18-летняя девушка собирается вернуться в Россию и восстановить родительские права.

Напомним, в октябре 2024 года она родила ребёнка в туалете аэропорта, а потом просто ушла на паспортный контроль. Девочку нашла уборщица. Младенца отправили в Россию, и теперь семимесячная Николь живёт в Подмосковье с приёмной матерью.

Екатерина заявила, что не знала о беременности — сказался лишний вес. Отцом ребёнка был студент, с которым она тогда встречалась. Сейчас Бурнашкина говорит, что хочет растить дочь сама.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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