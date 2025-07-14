Стерилизация животных бесплатно: депутаты стремятся спасти от бездомных на федеральном уровне

Бесплатная стерилизация животных может стать решением проблемы бездомных: депутатские идеи

В России может появиться программа бесплатной стерилизации домашних животных. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Георгий Арапов, пишет Life.

Он направил запрос министру экологии Александру Козлову с предложением ввести программу на федеральном уровне. Сейчас такая помощь доступна только в отдельных регионах и для некоторых категорий граждан.

Арапов подчёркивает: стерилизация одного животного стоит дешевле, чем его лечение или содержание в приюте. А значит, мера поможет не только сократить число бездомных животных, но и сэкономит бюджетные средства.

По его словам, стерилизация может обойтись от 2 до 10 тысяч рублей — и такая сумма часто непосильна для пожилых или малоимущих владельцев.

Если программа заработает, это поможет многим семьям, повысит ответственность владельцев и станет шагом к гуманному решению проблемы бездомных животных.

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