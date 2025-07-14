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Французские улицы и модные образы: чем удивляет падчерица Ивана Урганта?

Падчерица Урганта Эрика Кикнадзе покоряет Ниццу: стильные кадры и богемная жизнь
1:22
Правда ТВ

24-летняя Эрика Кикнадзе наслаждается отдыхом на юге Франции. Падчерица популярного телеведущего Ивана Урганта делится с подписчиками атмосферными кадрами из Ниццы.

Она гуляет по улицам города в платье в горошек, джинсах и простых вьетнамках. Дополняет образы стильная сумка от Yves Saint Laurent.

Эрика — дочь супруги Ивана Урганта, Натальи Кикнадзе, от её первого брака с бизнесменом Теймуразом Куталией. Девушка с детства погружена в мир искусства и получила образование в престижных школах Лондона и Нью-Йорка.

Несколько лет назад Эрика вместе с матерью открыла в Москве популярную студию йоги up2yoga. Это стало её успешным бизнес-проектом.

Совсем недавно она попробовала себя и в кинематографе, снявшись в фильме "Тендаберри".

В семье у Эрики есть старший брат Нико и две младшие сестры — Нина и Валерия. Иван Ургант и Наталья Кикнадзе знакомы со школьной скамьи, а их брак официально заключён в 2007 году.

Важно отметить, что Иван Ургант воспитывает Эрику с самого детства. Ведущий не делает различий и всегда с теплотой называет её своей дочерью. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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