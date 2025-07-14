Дмитрий Дибров мечтает о Йоханссон, а Полина молчит — как скандальное заявление раскрыло трещину в браке?

Дмитрий Дибров и отсутствие фото с женой: что известно о кризисе в семье телеведущего

1:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина взволновала поклонников в апреле. Перед поездкой в Индию она сообщила о серьёзном "потрясении" в своей жизни, не раскрывая деталей.

Некоторые подписчики сразу предположили проблемы в браке. Слухи усилились, когда фанаты заметили, что Полина перестала публиковать совместные фото с мужем.

Диброва пояснила, что летела в Индию за восстановлением после московской суеты. Первые пять дней путешествия дались тяжело, но потом она научилась принимать "сюрпризы" как опыт.

"Прямо перед вылетом случилось невероятное потрясение. Об этом мало кто знает. Сейчас могу говорить спокойно — это пройдено, Индия сильно помогла", — призналась Полина.

Она отметила, что всё происходит своевременно, и нужно быть готовым к неожиданностям.

Отсутствие 65-летнего Дмитрия на последних фото Полины не осталось незамеченным. В комментариях её спрашивали: "Где ваш муж?", но ответа не последовало.

Дополнительным поводом для слухов стал странный поступок самого Диброва. Он публично выразил желание сыграть постельную сцену со Скарлетт Йоханссон, сравнив актрису с "ростовчанкой с пухлыми губами".

Показательно, что Полина никак не прокомментировала это откровенное высказывание супруга. Данный эпизод вкупе с её молчанием о муже и упоминанием "потрясения" заставил поклонников серьёзно задуматься о возможном кризисе в семье ведущего.

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