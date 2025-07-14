Почему Сергей Бурунов не спешит под венец? Откровенное признание актёра

Сергей Бурунов и бизнесвумен Екатерина Леви встречаются уже около года. Пара долго не комментировала отношения, но теперь их всё чаще видят вместе на светских раутах.
Недавние появления на свадьбе Гарика Харламова и Катерины Ковальчук, а также на дне рождения Анны Asti подогрели слухи. Особенно фанатов насторожило кольцо, похожее на помолвочное, на пальце Леви.
Однако Бурунов категорически опровергает информацию о скорой свадьбе. На вопросы о личной жизни он отвечает открыто, но без лишних подробностей. Об Екатерине актёр отзывается тепло, но осторожно.
"Время покажет, та ли она женщина мечты или нет", — заявил Бурунов.
Своими главными критериями в партнерше он назвал заботу и умение слышать друг друга.
Позже звезда объяснил, почему не спешит под венец. Он честно признался, что не представляет себя в роли семейного человека. Совместный быт кажется ему сложным испытанием.
Бурунов отметил, что не умеет готовить. Кроме того, актёр охарактеризовал себя как человека с "неуживчивым" характером.
"Говнистость присутствует, конечно. Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер", — откровенно пояснил он.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.