Кризис в отношениях США и Японии: что стоит за жесткой торговой политикой Трампа?

Трамп и Япония: неожиданные последствия жесткой торговли для альянса

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Самый серьёзный кризис в отношениях США и Японии за последние 25 лет. Об этом пишет Financial Times.

Издание сообщает: Токио не может адаптироваться к жёсткой торговой политике президента Дональда Трампа. А в Вашингтоне не видят причин идти на уступки.

По словам источников издания, напряжение между двумя странами уже выходит за рамки торговли. Возникает недоверие по вопросам безопасности и даже валютного курса. Япония рассчитывала на исключения по пошлинам — но этого не случилось.

А недавние слова Трампа о ядерной бомбардировке Хиросимы лишь усугубили ситуацию. Он сравнил приказ о возможном ударе по Ирану с теми событиями. В Хиросиме на это ответили резкой критикой.

FT отмечает: японские власти считают, что команда Трампа действует без предсказуемости — и "ничего святого" для них нет.

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