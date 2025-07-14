От ресторана до счёта: Успенская объяснила, чем русские мужчины выигрывают у иностранцев

Певица Успенская объяснила, почему избегает отношений с иностранцами

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Звезда русского шансона Любовь Успенская объяснила своё предпочтение соотечественникам в личной жизни. В беседе с Надеждой Стрелец 71-летняя певица заявила, что выбирает только русских мужчин.

Причина кроется в глубоком различии менталитетов. Успенская привела пример из своего прошлого, когда жила в США. Тогда у неё был роман с американцем.

Однако этот опыт оказался негативным. По словам артистки, с иностранцами "любовь" часто заканчивается в ресторане. Именно когда приходит счёт.

"Какой бы он ни был симпатичный, состоятельный — не наш менталитет. Для меня это чужие люди", — подчеркнула Успенская.

Она прямо назвала американцев "чужими" для себя. Русский мужчина, по её мнению, гораздо ближе по духу. Он понятнее в вопросах мировоззрения, жизненных ценностей и даже в практических моментах.

"Я понимала только нашего, русского мужчину. Эти [американцы] всё что-то считают", — призналась певица.

Она иронично процитировала их поведение: говорят "бьютифул", но когда надо заплатить — энтузиазм пропадает.

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