Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

От ресторана до счёта: Успенская объяснила, чем русские мужчины выигрывают у иностранцев

Певица Успенская объяснила, почему избегает отношений с иностранцами
1:15
Правда ТВ

Звезда русского шансона Любовь Успенская объяснила своё предпочтение соотечественникам в личной жизни. В беседе с Надеждой Стрелец 71-летняя певица заявила, что выбирает только русских мужчин.

Причина кроется в глубоком различии менталитетов. Успенская привела пример из своего прошлого, когда жила в США. Тогда у неё был роман с американцем.

Однако этот опыт оказался негативным. По словам артистки, с иностранцами "любовь" часто заканчивается в ресторане. Именно когда приходит счёт.

"Какой бы он ни был симпатичный, состоятельный — не наш менталитет. Для меня это чужие люди", — подчеркнула Успенская.

Она прямо назвала американцев "чужими" для себя. Русский мужчина, по её мнению, гораздо ближе по духу. Он понятнее в вопросах мировоззрения, жизненных ценностей и даже в практических моментах. 

"Я понимала только нашего, русского мужчину. Эти [американцы] всё что-то считают", — призналась певица.

Она иронично процитировала их поведение: говорят "бьютифул", но когда надо заплатить — энтузиазм пропадает.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Экс-полковник МВД Захарченко оказался в опасности — ФСИН срочно изменила план
Экс-полковник МВД Захарченко оказался в опасности — ФСИН срочно изменила план
Трамп может представить новый план поставок оружия Украине с наступательной составляющей
Трамп может представить новый план поставок оружия Украине с наступательной составляющей
Чабрец может быть опасным: узнайте о последствиях частого употребления
Чабрец может быть опасным: узнайте о последствиях частого употребления
Зачем мошенники просят оставить деньги в почтовом ящике — прокладываем путь к серьезной опасности
Зачем мошенники просят оставить деньги в почтовом ящике — прокладываем путь к серьезной опасности
Под такую музыку провожают на тот свет! Шаляпин в ярости от поцелуя Киркорова и Бузовой
Под такую музыку провожают на тот свет! Шаляпин в ярости от поцелуя Киркорова и Бузовой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.