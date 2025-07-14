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Ваш телефон стал странным? Не проигнорируйте эти 5 сигналов — это может быть вирус

Вирус в вашем телефоне: 5 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать
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Правда ТВ

Телефон стал вести себя странно? Это может быть вирус. Об этом сообщает МВД России в своём Telegram-канале.

Признаки заражения такие: устройство тормозит, само по себе перезагружается или быстро садится батарея. Иногда телефон нагревается, даже когда вы им не пользуетесь. На экране появляются рекламные окна или незнакомые приложения. Или привычные программы внезапно требуют подозрительные разрешения.

В МВД советуют: отключите интернет. Сразу позвоните в свой банк и проверьте, кто сейчас заходит в ваши аккаунты. Затем обратитесь в полицию.

Если боитесь сами разбираться — несите телефон в сервисный центр. Или к специалисту по кибербезопасности.

И ещё: обязательно используйте антивирус.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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