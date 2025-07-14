Трамп готовит шокирующий анонс: наступательное оружие для Киева на горизонте?

Серьёзный поворот в позиции США по Украине. Об этом сообщает портал Axios.
Президент Дональд Трамп в понедельник может представить новый план поставок оружия Киеву. Ожидается, что речь пойдёт уже не только об оборонительных системах, но и о наступательном вооружении.
Речь может идти о дальнобойных ракетах. По данным источников, они способны поражать цели вглубь российской территории — вплоть до Москвы. Правда, окончательное решение на этот счёт пока не подтверждено.
Ранее США временно приостановили поставки Украине ракет и высокоточных боеприпасов. В Киеве это вызвало резкую реакцию. Зеленский заявил, что Европа не сможет заменить помощь Вашингтона.
Трамп позже сообщил, что поставки всё же продолжатся. США отправят ракеты Patriot, которые оплатит Евросоюз. А госсекретарь Марко Рубио уточнил, что большинство военной помощи никогда полностью не прекращалось.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.