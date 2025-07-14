Трамп готовит шокирующий анонс: наступательное оружие для Киева на горизонте?

Трамп может представить новый план поставок оружия Украине с наступательной составляющей

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Серьёзный поворот в позиции США по Украине. Об этом сообщает портал Axios.

Президент Дональд Трамп в понедельник может представить новый план поставок оружия Киеву. Ожидается, что речь пойдёт уже не только об оборонительных системах, но и о наступательном вооружении.

Речь может идти о дальнобойных ракетах. По данным источников, они способны поражать цели вглубь российской территории — вплоть до Москвы. Правда, окончательное решение на этот счёт пока не подтверждено.

Ранее США временно приостановили поставки Украине ракет и высокоточных боеприпасов. В Киеве это вызвало резкую реакцию. Зеленский заявил, что Европа не сможет заменить помощь Вашингтона.

Трамп позже сообщил, что поставки всё же продолжатся. США отправят ракеты Patriot, которые оплатит Евросоюз. А госсекретарь Марко Рубио уточнил, что большинство военной помощи никогда полностью не прекращалось.

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