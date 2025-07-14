Перевод экс-полковника МВД Захарченко сорван: слишком много недоброжелателей в колонии

Экс-полковник МВД Захарченко оказался в опасности — ФСИН срочно изменила план

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

РИА Новости сообщают: служба исполнения наказаний предупредила об угрозе жизни Дмитрия Захарченко. Его родственники просили перевести его ближе к дочери. Но в колонии, которую предложили, сидят люди, которые лично его знают. Некоторые дружили с теми, кто пострадал от его действий. Они настроены враждебно. Есть риск насилия.

ФСИН считает, что перевод может привести к трагедии — опасность грозит не только Захарченко, но и другим заключённым. Суд в Москве отказал в просьбе о переводе.

Захарченко, бывший полковник МВД, известен громким делом о коррупции. Его арестовали в 2016 году. Он получил 16 лет строгого режима. Скандал разгорелся, когда в квартире его сестры нашли почти 9 миллиардов рублей. Деньги он объяснить не смог. Сейчас он отбывает срок в колонии в Мордовии, где сидят бывшие сотрудники МВД, судьи и прокуроры.

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