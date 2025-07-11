Перевод в штурмовые подразделения: наказание или путь к славе?

Военкор Александр Коц рассказал, что в российской армии перевод в штурмовики иногда использовался как наказание.
Хотя на самом деле это бойцы элитного уровня, подчеркнул он.
О такой практике журналисты рассказали министру обороны Андрею Белоусову. Они предложили повысить престиж штурмовиков — например, с помощью наград и знаков отличия.
По словам Коца, отдельные командиры приравнивали перевод в штурмовые подразделения к штрафбату.
Но именно эти бойцы выполняют самую опасную работу. И заслуживают признания.
Недавно наградные знаки уже вручили группе штурмовиков за отвагу в бою.
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