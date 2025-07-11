Перевод в штурмовые подразделения: наказание или путь к славе?

Иллюзия штурмовиков: почему их переводят в опасные подразделения как мера наказания?

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Военкор Александр Коц рассказал, что в российской армии перевод в штурмовики иногда использовался как наказание.

Хотя на самом деле это бойцы элитного уровня, подчеркнул он.

О такой практике журналисты рассказали министру обороны Андрею Белоусову. Они предложили повысить престиж штурмовиков — например, с помощью наград и знаков отличия.

По словам Коца, отдельные командиры приравнивали перевод в штурмовые подразделения к штрафбату.

Но именно эти бойцы выполняют самую опасную работу. И заслуживают признания.

Недавно наградные знаки уже вручили группе штурмовиков за отвагу в бою.

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