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Генпрокуратура требует 1 млрд: кто разворовал деньги на укреплениях в Белгородской области

Строительные нарушения на границе: Генпрокуратура подает иск на 920 миллионов
Правда ТВ

Генпрокуратура России подала иск на сумму почти в один миллиард рублей.
Деньги требуют взыскать с организаторов строительства оборонных укреплений на границе Белгородской области.

В числе ответчиков — замгубернатора Рустэм Зайнуллин, начальник управления капстроительства Алексей Сошников, а также несколько бизнесменов.

Как выяснили прокуроры, фигуранты дела получили 26 госконтрактов на сумму свыше 920 миллионов рублей. Но работы выполнили с нарушениями, а сооружения не соответствуют требованиям оборонной безопасности.

Зайнуллин был арестован в июне. Несколько предпринимателей уже находятся под стражей. Один из них — Дмитрий Боровлев — скрывается.

Следствие считает, что из-за нецелевого использования средств государству нанесён крупный ущерб.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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