Провокационный поцелуй Киркорова и Бузовой: почему Шаляпин назвал это кощунством

Под такую музыку провожают на тот свет! Шаляпин в ярости от поцелуя Киркорова и Бузовой

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Прохор Шаляпин не сдержал эмоций, комментируя эпатажный поцелуй Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой во время юбилейного концерта Димы Билана.

В эфире шоу Карины Мурашкиной шоумен раскритиковал поведение артистов, назвав выходку кощунственной.

Особое возмущение Шаляпина вызвал контраст между глубокой песней "Я тебя отвоюю" и провокационными действиями пары.

"Как можно было осквернить такой шедевр? Под эту музыку на тот свет провожают, а не пальцы друг другу суют!" — заявил он.

Шаляпин подчеркнул, что страстные объятия с облизыванием пальцев выглядели особенно неуместно на фоне проникновенного исполнения Билана. По его мнению, для подобных выходок больше подошла бы легкомысленная композиция вроде "Ночного хулигана".

Напомним, скандальный эпизод произошёл, когда Киркоров и Бузова устроили театрализованный поцелуй с провокационными жестами во время сакральной для многих слушателей баллады.

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