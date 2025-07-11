ЕС нацелен на Венгрию: как новый бюджетный подход изменит облик Союза?

Венгрия рискует лишиться бюджета ЕС: секреты нового подхода Еврокомиссии

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Еврокомиссия предлагает новый подход к распределению бюджета Евросоюза.

По данным Politico, теперь деньги могут выделяться только тем странам, которые соблюдают демократические стандарты.

Это нововведение прежде всего касается Венгрии. Страна выступает против санкций против России. А также, как считают в ЕС, нарушает принципы верховенства закона.

Если проект примут, Венгрия рискует лишиться значительного объёма финансирования из бюджета ЕС.

Венгрия и Словакия уже выступили против инициативы. Они считают её политическим инструментом давления.

Ранее обе страны заблокировали очередной пакет антироссийских санкций. В нём шла речь, в том числе, о санкциях против российского теневого флота.

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