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Ты опять фигню выпустила? Сын Собчак Платон устроил скандал из-за нового контента мамы

Ксения Собчак опубликовала диалог с сыном: ты опять фигню выпустила?
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Правда ТВ

Восьмилетний Платон, сын Ксении Собчак, вновь устроил маме "разбор полётов" из-за её контента.

В новом ролике, опубликованном в Telegram-канале телеведущей, мальчик эмоционально отреагировал на съёмки.

"Ты опять фигню выпустила?" — возмутился Платон, увидев, что мама снимает видео.

Он потребовал немедленно показать ему материал, демонстрируя явное недовольство.

Ксения, судя по всему, абсолютно спокойно воспринимает такую прямолинейность сына. Телеведущая не только опубликовала их откровенный диалог, но и сопроводила его лаконичной репликой: "мой".

Это не первый случай, когда наследник критикует медийную активность Собчак. Совсем недавно он заявил, что мама "позорит" его, когда начала вести TikTok и выкладывать домашние ролики.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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