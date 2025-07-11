Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Павел Дуров делится секретом: как трезвость помогла ему стать миллиардером

Павел Дуров рассказал, почему отказался от алкоголя и кофе
1:00
Правда ТВ

Основатель Telegram Павел Дуров в своём канале раскрыл формулу успеха. 39-летний миллиардер более 20 лет сознательно избегает любых веществ, влияющих на сознание.

Дуров полностью отказался от алкоголя, курения и кофе. Фармацевтические препараты принимает лишь в крайних случаях.

"Кратковременное удовольствие не стоит вашего будущего", — подчеркнул предприниматель.

Этот аскетизм — часть его жизненной философии. Дуров объясняет: трезвость сохраняет ясность ума, необходимую для инноваций. В то время как другие тратят силы на борьбу с последствиями вредных привычек, он направляет энергию на развитие проектов.

Способность противостоять социальному давлению, по словам Дурова, стала ключом к независимому мышлению и успеху. Строгая дисциплина позволяет ему оставаться одним из самых неординарных IT-предпринимателей современности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.