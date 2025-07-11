Павел Дуров делится секретом: как трезвость помогла ему стать миллиардером

Павел Дуров рассказал, почему отказался от алкоголя и кофе

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Основатель Telegram Павел Дуров в своём канале раскрыл формулу успеха. 39-летний миллиардер более 20 лет сознательно избегает любых веществ, влияющих на сознание.

Дуров полностью отказался от алкоголя, курения и кофе. Фармацевтические препараты принимает лишь в крайних случаях.

"Кратковременное удовольствие не стоит вашего будущего", — подчеркнул предприниматель.

Этот аскетизм — часть его жизненной философии. Дуров объясняет: трезвость сохраняет ясность ума, необходимую для инноваций. В то время как другие тратят силы на борьбу с последствиями вредных привычек, он направляет энергию на развитие проектов.

Способность противостоять социальному давлению, по словам Дурова, стала ключом к независимому мышлению и успеху. Строгая дисциплина позволяет ему оставаться одним из самых неординарных IT-предпринимателей современности.

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