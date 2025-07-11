Павел Дуров делится секретом: как трезвость помогла ему стать миллиардером

Основатель Telegram Павел Дуров в своём канале раскрыл формулу успеха. 39-летний миллиардер более 20 лет сознательно избегает любых веществ, влияющих на сознание.
Дуров полностью отказался от алкоголя, курения и кофе. Фармацевтические препараты принимает лишь в крайних случаях.
"Кратковременное удовольствие не стоит вашего будущего", — подчеркнул предприниматель.
Этот аскетизм — часть его жизненной философии. Дуров объясняет: трезвость сохраняет ясность ума, необходимую для инноваций. В то время как другие тратят силы на борьбу с последствиями вредных привычек, он направляет энергию на развитие проектов.
Способность противостоять социальному давлению, по словам Дурова, стала ключом к независимому мышлению и успеху. Строгая дисциплина позволяет ему оставаться одним из самых неординарных IT-предпринимателей современности.
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