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Мир на грани: Лавров обнародовал ужасные цитаты Зеленского, шокирующие мир

Опасные слова Зеленского: как заявления украинских лидеров угрожают русскоязычным
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Правда ТВ

На встрече в Куала-Лумпуре глава МИД России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей Киева.

По словам министра, в этих высказываниях прямо говорится о необходимости "уничтожать русских". Цитаты касаются и заявлений Шмыгаля, Ермака и Подоляка.

Лавров подчеркнул, что украинский режим под лозунгом "территориальной целостности" стремится подавить права русскоязычного населения. А тех, кто не согласен — просто хотят уничтожить.

На встрече также обсуждали ситуацию вокруг Украины, Ирана и перспективы восстановления российско-американских отношений.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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