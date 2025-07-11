На встрече в Куала-Лумпуре глава МИД России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей Киева.
По словам министра, в этих высказываниях прямо говорится о необходимости "уничтожать русских". Цитаты касаются и заявлений Шмыгаля, Ермака и Подоляка.
Лавров подчеркнул, что украинский режим под лозунгом "территориальной целостности" стремится подавить права русскоязычного населения. А тех, кто не согласен — просто хотят уничтожить.
На встрече также обсуждали ситуацию вокруг Украины, Ирана и перспективы восстановления российско-американских отношений.
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