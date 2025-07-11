Алексей Воробьёв раскрыл тайну: первое фото с Аидой Гарифуллиной после свадьбы

Алексей Воробьёв опубликовал первое свадебное фото с Аидой Гарифуллиной

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певец Алексей Воробьёв поделился первой фотографией с тайной свадьбы в своих соцсетях.

После того, как СМИ раскрыли тайный брак Алексея Воробьёва и оперной певицы Аиды Гарифуллиной, артист перестал скрывать свой новый статус. Обручальные кольца и совместные появления стали открытыми.

Накануне Воробьёв опубликовал первое свадебное фото. На снимке — две руки с кольцами рядом с букетом невесты.

"Счастье — это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь", — гласила романтичная подпись к сторис.

Ранее артист объяснил причины долгой секретности. По его словам, не все могли бы искренне порадоваться его счастью

Для 37-летнего музыканта этот брак стал первым, у его избранницы есть дочь Оливия от предыдущих отношений.

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