Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Алексей Воробьёв раскрыл тайну: первое фото с Аидой Гарифуллиной после свадьбы

Алексей Воробьёв опубликовал первое свадебное фото с Аидой Гарифуллиной
0:52
Правда ТВ

Певец Алексей Воробьёв поделился первой фотографией с тайной свадьбы в своих соцсетях.

После того, как СМИ раскрыли тайный брак Алексея Воробьёва и оперной певицы Аиды Гарифуллиной, артист перестал скрывать свой новый статус. Обручальные кольца и совместные появления стали открытыми.

Накануне Воробьёв опубликовал первое свадебное фото. На снимке — две руки с кольцами рядом с букетом невесты.

"Счастье — это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь", — гласила романтичная подпись к сторис.

Ранее артист объяснил причины долгой секретности. По его словам, не все могли бы искренне порадоваться его счастью

Для 37-летнего музыканта этот брак стал первым, у его избранницы есть дочь Оливия от предыдущих отношений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.