Чабрец угрожает: почему популярная приправа может повредить вашу печень и почки?

Чабрец может быть опасным: узнайте о последствиях частого употребления

На "России 1" в эфире программы "О самом главном" биолог Екатерина Баранова предупредила о скрытой опасности популярной приправы — чабреца.

По её словам, при частом употреблении тимьян может нанести вред печени и почкам.

Врач Сергей Агапкин, который также принимал участие в программе, отметил: чабрец помогает при заболеваниях дыхательных путей. Его часто добавляют в средства от кашля.

Ранее Баранова рассказывала о продуктах, которые могут отбеливать зубы — к ним относятся некоторые ягоды.

А Агапкин до этого советовал пить напиток, который помогает снизить давление и может защитить от деменции.

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