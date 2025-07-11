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Юрий Антонов раскрыл секрет своей связи с президентом Беларуси — что он скрывает?

Юрий Антонов заявил о роли в президентстве Лукашенко на церемонии звезды в Витебске
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Правда ТВ

Легендарный певец Юрий Антонов сделал неожиданное заявление на церемонии закладки именной звезды в Витебске.

В рамках Международного фестиваля искусств его имя увековечили на Аллее славы у Летнего амфитеатра.

Антонов, встреченный овациями, тепло вспомнил годы, проведённые в Беларуси. Он учился в местном музыкальном училище, преподавал, служил в армии и работал в Белорусской госфилармонии.

Позже его семья осталась в Минске, а сам артист уехал в Ленинград.

Особые чувства композитор выразил к действующему президенту.

"Я счастлив, что хоть немного поспособствовал тому, что Александр Григорьевич занял достойное место президента", — цитирует Антонова mk.ru.

Детали своего вклада музыкант не уточнил.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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