Юрий Антонов раскрыл секрет своей связи с президентом Беларуси — что он скрывает?

Юрий Антонов заявил о роли в президентстве Лукашенко на церемонии звезды в Витебске

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Легендарный певец Юрий Антонов сделал неожиданное заявление на церемонии закладки именной звезды в Витебске.

В рамках Международного фестиваля искусств его имя увековечили на Аллее славы у Летнего амфитеатра.

Антонов, встреченный овациями, тепло вспомнил годы, проведённые в Беларуси. Он учился в местном музыкальном училище, преподавал, служил в армии и работал в Белорусской госфилармонии.

Позже его семья осталась в Минске, а сам артист уехал в Ленинград.

Особые чувства композитор выразил к действующему президенту.

"Я счастлив, что хоть немного поспособствовал тому, что Александр Григорьевич занял достойное место президента", — цитирует Антонова mk.ru.

Детали своего вклада музыкант не уточнил.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.