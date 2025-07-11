РИА Новости сообщает: Киев перекинул в Сумскую область группу колумбийских наёмников. Их задача — удерживать оборону на передовой.
Источник из российских силовых структур рассказал, что это подтверждается не только радиоперехватами. Тела латиноамериканцев уже находят на позициях в лесах.
По его словам, их используют не только для закрытия брешей. Наёмники участвуют и в наступательных операциях ВСУ.
Ранее стало известно, что на позициях в Херсонской области перехватывали переговоры иностранных бойцов на польском и английском языках. Там иностранных наёмников больше всего — из-за спокойной обстановки и крупных рек.
Кроме того, в составе 132-го отдельного разведбатальона ВСУ в Сумской области действуют группы из Южной Кореи.
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