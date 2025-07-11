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Колумбийские наёмники в Сумской области: что скрывает Киев?

Наёмники из Колумбии в Сумской области – что задумал Киев?
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Правда ТВ

РИА Новости сообщает: Киев перекинул в Сумскую область группу колумбийских наёмников. Их задача — удерживать оборону на передовой.

Источник из российских силовых структур рассказал, что это подтверждается не только радиоперехватами. Тела латиноамериканцев уже находят на позициях в лесах.

По его словам, их используют не только для закрытия брешей. Наёмники участвуют и в наступательных операциях ВСУ.

Ранее стало известно, что на позициях в Херсонской области перехватывали переговоры иностранных бойцов на польском и английском языках. Там иностранных наёмников больше всего — из-за спокойной обстановки и крупных рек.

Кроме того, в составе 132-го отдельного разведбатальона ВСУ в Сумской области действуют группы из Южной Кореи.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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