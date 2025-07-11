От парня до деда: как публика оценила романтический снимок Виторгана

Комментаторы раскритиковали роман Виторгана: почему он стал дедом?

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актёр Максим Виторган попал под шквал насмешек после публикации его возлюбленной, Анны Коротковой.

Девушка отметила годовщину отношений романтичным снимком из Санкт-Петербурга, подписав: "Год назад с этим парнем пошла на первое свидание".

Эти слова вызвали жёсткую реакцию подписчиков. Многие заявили, что 52-летний Виторган — уже не "парень", а "дед". Пользователи также напомнили о его многочисленных романах после развода с Ксенией Собчак.

"Этот парень — дед уже. Он мечется от одной к другой. Да с ним кто только не ходил!", — писали в комментариях.

На критику актёр не отреагировал, зато Анна Короткова резко ответила хейтерам. Она назвала комментаторов "несчастными людьми" и пожелала им когда-нибудь испытать настоящую любовь.

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