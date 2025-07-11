От парня до деда: как публика оценила романтический снимок Виторгана

Актёр Максим Виторган попал под шквал насмешек после публикации его возлюбленной, Анны Коротковой.
Девушка отметила годовщину отношений романтичным снимком из Санкт-Петербурга, подписав: "Год назад с этим парнем пошла на первое свидание".
Эти слова вызвали жёсткую реакцию подписчиков. Многие заявили, что 52-летний Виторган — уже не "парень", а "дед". Пользователи также напомнили о его многочисленных романах после развода с Ксенией Собчак.
"Этот парень — дед уже. Он мечется от одной к другой. Да с ним кто только не ходил!", — писали в комментариях.
На критику актёр не отреагировал, зато Анна Короткова резко ответила хейтерам. Она назвала комментаторов "несчастными людьми" и пожелала им когда-нибудь испытать настоящую любовь.
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