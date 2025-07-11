Прохор Шаляпин раскрыл свою главную тайну: почему он до сих пор не стал отцом

Шаляпин рассказал о попытках завести ребёнка

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певец Прохор Шаляпин, известный симпатией к зрелым дамам, неожиданно затронул тему отцовства.

В гостях у шоу "Токсики" артист ответил на откровенный вопрос о детях. Шаляпин подчеркнул, что хочет детей, но пока не представляет себя папой.

Он признался, что в его жизни были попытки завести ребёнка. По словам певца, несколько женщин хотели родить от него.

"Много кто хотел. Не получалось. Момент был упущен", — пояснил он, намекая на прошлые отношения.

Не так давно Шаляпин рассказал подписчикам о необычном способе отдыха. Оказалось, звезду можно встретить поздно вечером в обычном московском трамвае.

Он признавался, что любит просто кататься по кругу, наблюдая за ночным городом в окно. По его словам, если подписчики его заметят, то должны знать, что он "едет в никуда".

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