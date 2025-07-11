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Что значит подмигивание Лаврову? Американский секрет раскрылся на переговорах

Переговоры Лаврова и Рубио: подмигивание вызвало настороженность на Украине
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Правда ТВ

На переговорах в Малайзии между Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио произошёл неожиданный момент. Американец подмигнул Лаврову с улыбкой.

Эпизод попал на видео. В Украине на это отреагировали настороженно. Бывший помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил — между Рубио и Лавровым есть взаимопонимание.

"Это ребята ещё те. Они друг друга понимают", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

Встреча прошла в Куала-Лумпуре 10 июля и длилась 50 минут. Обсуждали Украину, Иран и Сирию. По словам МИД РФ, беседа была деловой. Но неформальные жесты говорят о своём.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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