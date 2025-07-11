Золотое кольцо Надежды Кадышевой: раскрыта стоимость элитной недвижимости народной артистки на 300 млн рублей

Элитные апартаменты Кадышевой: раскрыты её дорогостоящие владения

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Народная артистка Надежда Кадышева оказалась владелицей элитной недвижимости на 300 млн рублей.

Как сообщает kp.ru, cамые дорогие апартаменты — на Долгоруковской в Тверском районе. Квартира стоимостью 120 млн рублей оценивается в 1 млн рублей за "квадрат".

Сын Кадышевой Григорий Костюк проживает в ЖК "Евродом" на Весковском переулке. Четырёхкомнатная квартира обошлась примерно в 90 млн рублей.

Третий объект — клубный дом "Ласточкино гнездо" у метро "Новослободская". При большей площади цена за кв.м. здесь ниже (570 тыс. рублей), а общая стоимость сопоставима с "Евродомом".

Обнародованные цифры вызвали ажиотаж. Поклонники отмечают контраст между народным образом певицы и её статусным имуществом. При этом театр "Золотое кольцо" неоднократно получал государственную поддержку.

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