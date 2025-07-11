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Не должно повториться: Виталий Бородин о скандале с директором МХАТ

Банановый король с долгом 18 млрд: глава ФПБК раскрыл прозвище обвиняемого директора МХАТ
1:00
Правда ТВ

Глава ФПБК Виталий Бородин раскрыл шокирующие детали о директоре МХАТ Владимире Кехмане, обвиняемом следственными органами.

В своём Telegram-канале антикоррупционер сообщил, что в Петербурге бизнесмена называли "банановым королем".

"Коллеги рассказали о его участии в сомнительных схемах. Человек без отношения к культуре каким-то образом возглавил МХАТ", — заявил Бородин.

Он напомнил о кредитных историях Кехмана: "Брал кредиты, убегал, потом возвращался".

Особое возмущение вызвали масштабы долгов. "Предприниматель с долгом 18 млрд рублей стал руководителем МХАТ!" — подчеркнул глава ФПБК. Он потребовал тщательного расследования: "Это бюджетные деньги. Не должна повториться история с Серебренниковым".

Бородин раскритиковал саму практику назначения: "Не артист, не деятель культуры, а "банановый король" — вот кто руководит театром".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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