Не должно повториться: Виталий Бородин о скандале с директором МХАТ

Глава ФПБК Виталий Бородин раскрыл шокирующие детали о директоре МХАТ Владимире Кехмане, обвиняемом следственными органами.
В своём Telegram-канале антикоррупционер сообщил, что в Петербурге бизнесмена называли "банановым королем".
"Коллеги рассказали о его участии в сомнительных схемах. Человек без отношения к культуре каким-то образом возглавил МХАТ", — заявил Бородин.
Он напомнил о кредитных историях Кехмана: "Брал кредиты, убегал, потом возвращался".
Особое возмущение вызвали масштабы долгов. "Предприниматель с долгом 18 млрд рублей стал руководителем МХАТ!" — подчеркнул глава ФПБК. Он потребовал тщательного расследования: "Это бюджетные деньги. Не должна повториться история с Серебренниковым".
Бородин раскритиковал саму практику назначения: "Не артист, не деятель культуры, а "банановый король" — вот кто руководит театром".
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