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Россия требует пересмотра долгов: Захарова ответила на заявление Мерца о 500 миллиардах

500 миллиардов евро: как захват активов России стал вопросом справедливости?
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Правда ТВ

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц заявил: Россия должна выплатить Украине 500 миллиардов евро за разрушения. Он добавил — пока этого не произойдёт, доступ к замороженным активам РФ в ЕС не откроют.

Ответ последовал быстро. Представитель МИД России Мария Захарова предложила пересчитать, кто кому должен. Она напомнила об интервенции Запада в Россию, о Второй мировой и о распаде СССР. Захарова также отметила вклад Советского Союза в освобождение Европы и возвращение культурных ценностей.

Она подчеркнула: если говорить о справедливости, Германии тоже стоит вспомнить про выплаты. Репарации после войны уже были, но Россия, по словам МИДа, вправе задать встречные вопросы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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