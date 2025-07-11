Макрон снова поднимает вопрос о войсках на Украине: готов отправить 50 тысяч солдат

Эммануэль Макрон снова говорит о вводе войск на Украину. На пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером он заявил: Франция готова направить до 50 тысяч солдат.
Речь идёт об объединённых силах. Макрон предлагает повысить их численность с уровня бригады до армейского корпуса. И добавить туда британцев. Эти силы, по его словам, могут быть предоставлены в распоряжение НАТО.
Стармер, впрочем, сразу остудил пыл — уточнил, что командной структуры у штаба пока нет, она только в разработке. Но пригласил присоединиться всех желающих.
Идея ввести войска на Украину не новая — Макрон поднимал этот вопрос ещё в 2024 году. Но тогда союзники его не поддержали.
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