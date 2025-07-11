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Закодированные сигналы Трампа: что он пытается донести до Путина и Зеленского?

Почему Трамп посылает закодированные сообщения — разбор его новой стратегии на Украине
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Правда ТВ

Дональд Трамп меняет тон в разговоре о конфликте на Украине. Об этом пишет издание Semafor. Источник утверждает — Трамп посылает Путину и Зеленскому "закодированные сигналы".

Цель — показать, что всё возможно, если никто не отступит. Одни считают, что это часть переговорной игры. Другие — что Трамп действительно меняет позицию.

Сенатор Джони Эрнст говорит, что Трамп стал активнее выступать против Путина. В Кремле к этому относятся спокойно. Песков заявил — Москва продолжает спецоперацию, хотя хочет дипломатического урегулирования.

Трамп недавно снова общался с Путиным — и остался недоволен разговором. После этого он пообещал Зеленскому поставить больше оружия. А потом намекнул — России может достаться "маленький сюрприз".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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