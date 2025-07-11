Дональд Трамп меняет тон в разговоре о конфликте на Украине. Об этом пишет издание Semafor. Источник утверждает — Трамп посылает Путину и Зеленскому "закодированные сигналы".
Цель — показать, что всё возможно, если никто не отступит. Одни считают, что это часть переговорной игры. Другие — что Трамп действительно меняет позицию.
Сенатор Джони Эрнст говорит, что Трамп стал активнее выступать против Путина. В Кремле к этому относятся спокойно. Песков заявил — Москва продолжает спецоперацию, хотя хочет дипломатического урегулирования.
Трамп недавно снова общался с Путиным — и остался недоволен разговором. После этого он пообещал Зеленскому поставить больше оружия. А потом намекнул — России может достаться "маленький сюрприз".
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.