Финляндия покидает Оттавскую конвенцию: какой секрет скрывается за этим решением?

Финляндия выходит из Оттавской конвенции. Это соглашение запрещает противопехотные мины. В Хельсинки уже отправили соответствующий документ в ООН.
МИД страны сообщает — денонсация вступит в силу в январе 2026 года. Конвенция запрещает не только использовать, но и производить и передавать такие мины.
Президент Финляндии Александр Стубб утверждает: страна не будет применять мины в мирное время. Их просто будут хранить на складах.
Финляндия начала обсуждать выход из конвенции ещё в 2024 году. Вместе с Польшей и странами Балтии. Повод — якобы угроза со стороны России. Москва эти обвинения отвергает.
Российский посол Павел Кузнецов заявил: "Нам ни тепло, ни холодно от этого выхода. Но финнам стоит задуматься — ведь минировать они собираются свою же территорию".
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