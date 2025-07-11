Финляндия покидает Оттавскую конвенцию: какой секрет скрывается за этим решением?

Финляндия обостряет ситуацию: выход из Оттавской конвенции. Почему это важно?

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Финляндия выходит из Оттавской конвенции. Это соглашение запрещает противопехотные мины. В Хельсинки уже отправили соответствующий документ в ООН.

МИД страны сообщает — денонсация вступит в силу в январе 2026 года. Конвенция запрещает не только использовать, но и производить и передавать такие мины.

Президент Финляндии Александр Стубб утверждает: страна не будет применять мины в мирное время. Их просто будут хранить на складах.

Финляндия начала обсуждать выход из конвенции ещё в 2024 году. Вместе с Польшей и странами Балтии. Повод — якобы угроза со стороны России. Москва эти обвинения отвергает.

Российский посол Павел Кузнецов заявил: "Нам ни тепло, ни холодно от этого выхода. Но финнам стоит задуматься — ведь минировать они собираются свою же территорию".

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