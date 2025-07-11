Обман на пороге: как мошенники скользят в наш дом под видом полиции — не дайте себя провести

ВТБ обнаружил новую схему обмана. Мошенники звонят людям и представляются сотрудниками банка или полиции. Они пугают — говорят, что со счёта могут украсть деньги. И предлагают "спасти" их.
Жертве велят положить наличные в почтовый ящик. Или в ящик в доме по адресу, который диктуют. Мол, так безопаснее. Потом приезжает подельник — и забирает всё.
Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин говорит: "Это новая вариация классической схемы с безопасным хранением". Даже те, кто не переводит деньги незнакомцам, могут попасться.
В банке напоминают: ни один сотрудник банка или полиции не просит вас перекладывать деньги, тем более наличные. Такие просьбы — признак обмана.
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