Обман на пороге: как мошенники скользят в наш дом под видом полиции — не дайте себя провести

Зачем мошенники просят оставить деньги в почтовом ящике — прокладываем путь к серьезной опасности

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ВТБ обнаружил новую схему обмана. Мошенники звонят людям и представляются сотрудниками банка или полиции. Они пугают — говорят, что со счёта могут украсть деньги. И предлагают "спасти" их.

Жертве велят положить наличные в почтовый ящик. Или в ящик в доме по адресу, который диктуют. Мол, так безопаснее. Потом приезжает подельник — и забирает всё.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин говорит: "Это новая вариация классической схемы с безопасным хранением". Даже те, кто не переводит деньги незнакомцам, могут попасться.

В банке напоминают: ни один сотрудник банка или полиции не просит вас перекладывать деньги, тем более наличные. Такие просьбы — признак обмана.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.