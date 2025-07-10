Наталья Рудова открыла правду об Анне Снаткиной: что осталось за кадром сериала Татьянин день?

Наталья Рудова рассказала об отношениях с Анной Снаткиной, своей экранной соперницей по культовому сериалу "Татьянин день".
Проект середины 2000-х собрал рекордную аудиторию на Первом канале. 42-летняя актриса пояснила, что близкого общения за кулисами не сложилось.
"Мы с Аней всегда хорошо общались на съёмках, она прекрасная актриса. Но мы сами по себе разные", - отметила она.
Рудова подчеркнула сохранение доброжелательных отношений, упомянув недавнюю встречу с дочерью Снаткиной.
Звезда отметила контраст их сериальных образов: Снаткина играла скромную Таню Разбежкину, а Рудова — избалованную Татьяну Баринову. Этот творческий дуэт остался в прошлом, но не перерос в личную дружбу.
В разговоре Рудова также поделилась карьерными планами. Она отказалась от идеи вернуться в "Универ. 15 лет спустя", где ранее играла преподавательницу. Вместо этого актриса мечтает о драматичных ролях: "Хочу сыграть киллера в триллере или воина в фантастике".
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