Никита Михалков раскрыл секрет возвращения Михаила Ефремова в театр

Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Никита Михалков сообщил о возможном возвращении Михаила Ефремова в театр. Режиссёр рассчитывает привлечь актёра к работе в "Мастерской 12" осенью 2025 года.

По словам Михалкова, репетиции начнутся после завершения съёмок его дочери Анны — ориентировочно в сентябре-октябре.

Ключевым условием он назвал выполнение Ефремовым взятых на себя обязательств.

"Надеюсь, к этому времени Ефремов не изменит решения, выдержит и сдержит данные обещания", — подчеркнул Михалков в разговоре с ТАСС.

Ефремов освободился условно-досрочно в апреле 2025 года. Ранее он отбывал 7,5 лет в колонии за ДТП 8 июня 2020 года, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

После УДО актёр обязан ежемесячно отмечаться в контролирующих органах. Право управлять автомобилем ему вернут только через три года.

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