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Алёна Шишкова раскрыла шокирующие детали токсичных отношений: кто её бывший партнёр?

Алёна Шишкова рассказала о токсичных отношениях: речь идёт о Тимати?
1:10
Правда ТВ

Алёна Шишкова раскрыла детали токсичных отношений в прошлом, не назвав имени партнёра. В шоу "Начало" на YouTube 32-летняя модель описала паттерны манипулятивного поведения.

"Это были первые отношения, где я терпела. Рыдала, никуда не ездила, держала себя в жёстких рамках. Он звонил каждые пять минут, требовал видеосвязи, приказывал: "Бросай всё и приезжай!". Если не получалось — следовала обида", — поделилась Шишкова.

Она призналась, что постоянно чувствовала вину и страх "сделать что-то не так".

После расставания Алёна выбрала радикальный метод: "С глаз долой — из сердца вон! Не общаюсь, не слежу за новостями о нём. Переключаюсь на дела". Пользователи предположили, что речь о Тимати: их отношения (2012-2015) и рождение дочери Алисы совпадают с описанием.

История перекликается с откровениями другой бывшей Тимати — Анастасии Решетовой, назвавшей разрыв "ударом". Сейчас рэпер ждёт третьего ребёнка от Валентины Ивановой.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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