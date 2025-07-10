Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Супруга Петрова рассказала, как психотерапия изменила её жизнь: это я уже почти сдалась

Супруга актёра Петрова призналась, что последние два года посещает психотерапевта
1:20
Правда ТВ

Виктория Петрова, супруга актёра Александра Петрова, сделала откровенное признание подписчикам в соцсети Instagram*.

24-летняя Виктория рассказала, что уже два года регулярно посещает психотерапевта.

"Это самое важное, что я сделала для себя. Сначала — два раза в неделю, сейчас — один", — поделилась она.

Она подчеркнула, что изменения приходят постепенно: "Однажды ты вдруг реагируешь иначе. Понимаешь, что что-то перестроилось". Петрова призналась, что сменила 6-7 специалистов, прежде чем нашла "своего", и уже почти разочаровалась в терапии.

Это заявление прозвучало на фоне насыщенного периода в жизни пары. В апреле 2025 года Виктория родила Петрову сына Фёдора, которого крестили в июне.

Брак актёра в 2023 году стал неожиданностью: Петров состоял в отношениях со Стасей Милославской, но без объяснений женился на Виктории Антоновой (дев. фамилия) после случайной встречи. Мать артиста публично поддержала выбор сына.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.