Супруга Петрова рассказала, как психотерапия изменила её жизнь: это я уже почти сдалась

Супруга актёра Петрова призналась, что последние два года посещает психотерапевта

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Виктория Петрова, супруга актёра Александра Петрова, сделала откровенное признание подписчикам в соцсети Instagram*.

24-летняя Виктория рассказала, что уже два года регулярно посещает психотерапевта.

"Это самое важное, что я сделала для себя. Сначала — два раза в неделю, сейчас — один", — поделилась она.

Она подчеркнула, что изменения приходят постепенно: "Однажды ты вдруг реагируешь иначе. Понимаешь, что что-то перестроилось". Петрова призналась, что сменила 6-7 специалистов, прежде чем нашла "своего", и уже почти разочаровалась в терапии.

Это заявление прозвучало на фоне насыщенного периода в жизни пары. В апреле 2025 года Виктория родила Петрову сына Фёдора, которого крестили в июне.

Брак актёра в 2023 году стал неожиданностью: Петров состоял в отношениях со Стасей Милославской, но без объяснений женился на Виктории Антоновой (дев. фамилия) после случайной встречи. Мать артиста публично поддержала выбор сына.

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