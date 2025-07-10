Возвращение Алисы Шер: как экс-супруга Дмитрия Нагиева удивила поклонников фотографией

Экс-супруга Нагиева вернулась в соцсети с интригующим постом

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Алиса Шер (Алла Нагиева), экс-супруга Дмитрия Нагиева, прервала почти годичное молчание в соцсетях.

59-летняя радиоведущая опубликовала свежее фото на фоне песчаного пляжа с подписью: "Что-то давно меня здесь не было. Всем привет".

Снимок, где Шер позирует в спортивном стиле рядом с велосипедом, вызвал волну одобрения. Поклонники отметили её прекрасную форму и естественную красоту без обильного макияжа.

Сын Кирилл Нагиев отреагировал с юмором: "Физкульт-привет".

Возвращение Шер оживило воспоминания о её 24-летнем браке с Нагиевым. В прошлом она делилась, что отношения были крайне сложными. В своей книге психолог описывала постоянные конфликты и эмоциональное давление со стороны звезды.

Несмотря на трудности, включая признания о многочисленных изменах Нагиева, Шер сохранила достоинство. Её нынешнее жизнерадостное появление после перерыва поклонники восприняли как символ внутренней силы. Шер продолжает профессиональную деятельность как педагог и психолог.

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