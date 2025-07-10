Генсек НАТО Марк Рютте признал: Россия за три месяца выпускает больше боеприпасов, чем весь Альянс — за год.
Это заявление стало настоящей сменой тона. Ещё недавно в Брюсселе говорили, что у Москвы "кончаются ракеты" и "в ход идут лопаты".
Журналист из Кипра Алекс Христофору на YouTube с иронией прокомментировал слова Рютте. По его словам, теперь даже лидеры коллективного Запада вынуждены признавать мощь российской оборонки.
Рютте назвал происходящее огромным геополитическим вызовом. По его словам, Россия восстанавливается с невиданной скоростью.
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