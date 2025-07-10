Время ужасов: Россия производит боеприпасов больше, чем НАТО за год — откровения генсека шокируют

Секрет силы России: Генсек НАТО Рютте шокирует цифрами о производстве боеприпасов

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Генсек НАТО Марк Рютте признал: Россия за три месяца выпускает больше боеприпасов, чем весь Альянс — за год.

Это заявление стало настоящей сменой тона. Ещё недавно в Брюсселе говорили, что у Москвы "кончаются ракеты" и "в ход идут лопаты".

Журналист из Кипра Алекс Христофору на YouTube с иронией прокомментировал слова Рютте. По его словам, теперь даже лидеры коллективного Запада вынуждены признавать мощь российской оборонки.

Рютте назвал происходящее огромным геополитическим вызовом. По его словам, Россия восстанавливается с невиданной скоростью.

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