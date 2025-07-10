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Ученые раскрыли секрет производства искусственной крови: это белок может всё изменить

Открытие, которое изменит медицину: секрет CXCL12 для производства крови
1:11
Правда ТВ

Это открытие может изменить медицину. Ученые из Лондона нашли способ ускорить производство искусственной крови. Об этом пишет журнал Science Signaling.

Всё дело в белке под названием CXCL12. Он помогает клеткам избавиться от ядра — это ключевой шаг в формировании красных кровяных телец. Без этого этапа полноценные эритроциты просто не получаются.

Обычно процесс превращения клеток в кровь происходит в костном мозге. Там стволовые клетки становятся эритробластами, теряют ядро и превращаются в эритроциты. Это важно — ведь чем плотнее клетка, тем больше в ней гемоглобина.

Добавляя CXCL12 в лабораторные образцы, ученые смогли имитировать этот процесс. Это повышает эффективность получения крови. Сейчас из обычных клеток удается получить только 40% эритроцитов. С новым методом результат может быть намного выше.

Это значит, что в будущем мы сможем создавать редкие группы крови и персонализированные препараты. И, возможно, решим проблему с нехваткой доноров.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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