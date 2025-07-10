Ученые раскрыли секрет производства искусственной крови: это белок может всё изменить

Открытие, которое изменит медицину: секрет CXCL12 для производства крови

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Это открытие может изменить медицину. Ученые из Лондона нашли способ ускорить производство искусственной крови. Об этом пишет журнал Science Signaling.

Всё дело в белке под названием CXCL12. Он помогает клеткам избавиться от ядра — это ключевой шаг в формировании красных кровяных телец. Без этого этапа полноценные эритроциты просто не получаются.

Обычно процесс превращения клеток в кровь происходит в костном мозге. Там стволовые клетки становятся эритробластами, теряют ядро и превращаются в эритроциты. Это важно — ведь чем плотнее клетка, тем больше в ней гемоглобина.

Добавляя CXCL12 в лабораторные образцы, ученые смогли имитировать этот процесс. Это повышает эффективность получения крови. Сейчас из обычных клеток удается получить только 40% эритроцитов. С новым методом результат может быть намного выше.

Это значит, что в будущем мы сможем создавать редкие группы крови и персонализированные препараты. И, возможно, решим проблему с нехваткой доноров.

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