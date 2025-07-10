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50 миллионов рублей за мечту: как Филипп Киркоров пополнил свой автопарк лимузином Аурус

Не настолько богат для дешёвых вещей: Киркоров приобрёл президентский Аурус за 50 млн
1:04
Правда ТВ

Филипп Киркоров пополнил автопарк эксклюзивным приобретением — президентским лимузином "Аурус". Стоимость машины начинается от 50 миллионов рублей.

Как сообщает kp.ru, артист прибыл на новом авто вишнёвого цвета на музыкальную премию. На борту лимузина красуются инициалы певца — "ФК".

По данным источника, Киркоров мог заказывать индивидуальную комплектацию, что потенциально увеличило цену.

Комментируя свой подход к тратам, король эстрады отметил скромность автопарка по сравнению с коллегами, но подчеркнул качество.

"Машин немного, все в хозяйстве. Я не настолько богатый человек, чтобы покупать дешёвые вещи", — отметил он.

Киркоров откровенно признался: "За всё красивое и "ах-ах" надо платить большие деньги. Я неплохо зарабатываю, могу порадовать себя".

Покупка "Ауруса" реализовала его давнюю мечту — о таком автомобиле певец говорил ещё год назад.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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