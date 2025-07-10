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Пенсионный секрет: как продление трудовой деятельности увеличит выплаты почти в полтора раза

Сколько может стоить ваша пенсия? Необычные стратегии повышения выплат
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Правда ТВ

В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию почти в полтора раза. Об этом заявил депутат Алексей Говырин в беседе с RT.

Он напомнил: размер пенсии зависит от стажа, уровня зарплаты и пенсионных баллов. Чем выше зарплата — тем больше баллов. В этом году за год официальной работы можно получить максимум 10 баллов. Один балл стоит 145 рублей 69 копеек.

Но есть способ увеличить выплаты без дополнительных вложений. Если человек отложит выход на пенсию на пять лет, то каждый балл подорожает на 45%. В результате пенсия вырастет примерно в полтора раза.

Говырин подчёркивает: тем, кто может и хочет работать дольше, такая стратегия реально улучшит финансовое положение.

Максимальная отсрочка — десять лет. Чем позже начнёте получать пенсию, тем выше будет её размер.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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