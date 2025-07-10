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Фамилия очень серьёзная: Собчак предрекла Кехману проблемы, вспомнив 10-летнюю вражду с главой Сбербанка

Ксения Собчак раскрыла возможного заказчика обысков у директора МХАТа
1:00
Правда ТВ

Ксения Собчак раскрыла новые детали обысков у директора МХАТа Владимира Кехмана. Журналистка подтвердила, что силовики посетили его дом в поселке Николино.

Кехман проходит свидетелем по делу о крупной растрате при ремонте театра. Собчак уверена, что это лишь начало серьёзных проблем для Кехмана.

В своём блоге она выдвинула версию о возможном заказчике обысков — главе Сбербанка Германе Грефе.

"Мой прогноз: в этот раз пройти по тоненькой не получится. Фамилия тут очень серьёзная", — намекнула Собчак, напомнив, что ещё 10 лет назад Греф публично называл Кехмана своим "личным врагом".

Журналистка обратила внимание на дорогую покупку Кехмана: дом за 12 миллионов долларов, приобретённый всего два года назад, несмотря на прошлый статус банкрота. Этот факт, по ее мнению, также вызывает вопросы.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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