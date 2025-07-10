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Токаев ответил Трампу: таинственный план по торговым отношениям уже на подходе

Казахстан готов дать ответ на пошлины Трампа — вот, что делает Токаев
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Правда ТВ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Дональду Трампу ответ на недавние торговые меры США. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее американский лидер объявил о введении 25-процентных пошлин против Астаны. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа. Письмо с этим решением Трамп лично направил Токаеву.

В ответном послании президент Казахстана подчеркнул, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога. Он выразил надежду, что стороны смогут найти компромисс по торговому вопросу.

Токаев напомнил, что США — давний партнёр Казахстана. Астана настроена на справедливые и предсказуемые торговые отношения.

В Минпромторге Казахстана заявили, что ситуация не останется без ответа. Готовится официальный комментарий.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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