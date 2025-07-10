Театральный развод: Остроумова раскрыла истинные причины конфликта с Домогаровым

Домогаров и Остроумова: актриса раскрыла детали конфликта после скандального ухода из театра

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ольга Остроумова раскрыла причины обиды Александра Домогарова на неё. Напряжённость возникла после его громкого ухода из театра Моссовета в 2024 году, где он служил почти 30 лет.

Домогаров объяснял уход несогласием с политикой нового худрука Евгения Марчелли. Остроумова тогда публично предположила иные мотивы: "Может, Домогаров сам хотел стать худруком? Не сработалось — бывает".

С тех пор актёры не общаются. Остроумова категорически отрицает свою вину в конфликте, подчёркивая, что лишь высказала мнение.

"Я просто сказала то, что думала. Развод бывает нормальный, а у него — со скандалом. Ушёл — и ушёл!" — цитирует актрису StarHit.

Актриса считает, что негатив раздут окружением Домогарова: "Даже если не он сам, то его кликуши-поклонницы. Они чёрт знает что про театр писали!". Она отметила, что актёр успешно играет в новом театре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.