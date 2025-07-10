Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Театральный развод: Остроумова раскрыла истинные причины конфликта с Домогаровым

Домогаров и Остроумова: актриса раскрыла детали конфликта после скандального ухода из театра
1:03
Правда ТВ

Ольга Остроумова раскрыла причины обиды Александра Домогарова на неё. Напряжённость возникла после его громкого ухода из театра Моссовета в 2024 году, где он служил почти 30 лет.

Домогаров объяснял уход несогласием с политикой нового худрука Евгения Марчелли. Остроумова тогда публично предположила иные мотивы: "Может, Домогаров сам хотел стать худруком? Не сработалось — бывает".

С тех пор актёры не общаются. Остроумова категорически отрицает свою вину в конфликте, подчёркивая, что лишь высказала мнение.

"Я просто сказала то, что думала. Развод бывает нормальный, а у него — со скандалом. Ушёл — и ушёл!" — цитирует актрису StarHit.

Актриса считает, что негатив раздут окружением Домогарова: "Даже если не он сам, то его кликуши-поклонницы. Они чёрт знает что про театр писали!". Она отметила, что актёр успешно играет в новом театре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.