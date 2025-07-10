30 тысяч рублей за откровения: 65-летний Дибров раскрыл имена актрис, с которыми хотел бы сняться в интимных сценах

Дибров шокировал Twitch: 30 тысяч рублей за фантазии о секс-сцене со Скарлетт Йоханссон

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущий Дмитрий Дибров неожиданно дебютировал на Twitch, мгновенно заработав 30 тысяч рублей на своём первом же стриме.

65-летний журналист удивил зрителей откровенными рассуждениями. Он признался, что мечтает сыграть постельную сцену в кино со Скарлетт Йоханссон, сравнив актрису с "ростовчанкой" из-за пухлых губ и "пубертатного вида".

Второй неожиданной кандидатурой Дибров назвал легендарную Нонну Мордюкову.

Эфир также запомнился провокационными высказываниями телеведущего об интимных отношениях. Дибров заявил, что с молодыми девушками сложнее, так как их "всему надо учить".

"17-летняя девочка не умеет ещё ничего. Это только в Таганроге уже умеют всё!" — прокомментировал он, вызвав резонанс.

Несмотря на спорный контент, дебют Диброва на стриминговой платформе оказался успешным в цифрах. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, его канал моментально привлёк 1,5 тысячи новых подписчиков после одного эфира.

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