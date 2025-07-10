Кадышева продолжает выступать, но Кушанашвили бьёт тревогу: что не так с артисткой?

Журналист Отар Кушанашвили сделал резкое заявление о состоянии народной артистки Надежды Кадышевой в эфире шоу "Каково?!".
По мнению Кушанашвили, несмотря на вторую волну популярности, здоровье певицы вызывает серьёзные опасения.
Он заявил, что Кадышева "из последних сил держится на сцене", а её окружение, включая сына, безжалостно "выжимает" её ресурсы ради выступлений.
"Вы же видите, что она болезненно выглядит? Она окочурится на сцене! Никто не жалеет её", — эмоционально высказался журналист, обращаясь к зрителям.
Особое возмущение Отара вызвал сын артистки. Кушанашвили уверен, что именно он эксплуатирует талант матери, заставляя её работать, несмотря на явные проблемы со здоровьем, которые могут привести к резкому ухудшению состояния "в любой момент".
Сама Надежда Кадышева на данный момент никак не прокомментировала ни слухи о своём самочувствии, ни скандальные высказывания журналиста в свой адрес и адрес своей семьи. Она продолжает свою концертную деятельность.
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