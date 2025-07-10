Пенсионерам старше 70 лет обещают надбавки — но есть одна весомая причина, почему это может не сработать

Пенсионерам старше 70 лет могут ввести надбавки, но цена вопроса — 2 триллиона рублей

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пенсионерам старше 70 лет могут ввести надбавки, но цена вопроса — 2 триллиона рублей. Об этом заявил экономист Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России.

Он отметил: сначала нужно чётко просчитать, откуда возьмутся эти деньги. Без финансового обоснования такое решение может только разогнать инфляцию. А в этом случае пенсионеры не почувствуют реального роста доходов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Нилов предложил повысить фиксированные доплаты: с 70 лет — 100%, с 80 — 200%, а с 90 — 300%. Для инвалидов первой группы — тоже по 200%.

Эксперты говорят: идея хорошая, но без источников финансирования — это просто цифры.

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